流感大作战︱全国门诊阳性率近45% 高峰或于12月中下旬至1月初出现

内地流感大爆发，民众务必做好准备预防，免危及自己或家人健康。



中国疾病预防控制中心上月底发布数据显示，在全国门急诊流感样病例中，流感阳性率接近45%，整体进入中流行水平，部分省份已达高流行水平。值得关注的是，监测数据显示，流行高峰一般出现在12月中下旬至1月初，之后将进入下降阶段。

全国门急诊流感样病例中，流感阳性率接近45%。中新社

全国门急诊流感样病例中，流感阳性率接近45%。中新社

全国门急诊流感样病例中，流感阳性率接近45%。中新社

央视新闻近日对流感作出详细报道，其中许多人将流感和普通感冒混为一谈。流感是流感病毒导致的急性呼吸道传染病。流感病毒分为甲、乙、丙、丁四型，当前中国流感流行毒株以甲型H3N2亚型为主。

相关新闻：内地三股冷空气接连来袭 广东甲型H3N2流感病例持续上升

流感攻击「全身系统」

普通感冒主要让鼻子和喉咙不适，症状集中在鼻咽部，如鼻塞、流涕、打喷嚏、喉咙痛。全身症状轻微，一般不发烧或仅低烧，通常一周内自愈。



相反，流感是攻击「全身系统」，症状包括发病急，全身症状重。主要表现为突发高热（常达39℃至40℃）、畏寒、剧烈头痛、全身肌肉酸痛、极度乏力。



更重要是流感传染性强，易引发大范围传播。对于婴幼儿、老年人、孕妇及有慢性基础病患者等高风险人群，可能引发肺炎，心肌炎、脑炎等严重并发症，甚至危及生命。

现接种疫苗不为迟

不少人认为最佳疫苗接种期已过，认为打疫苗为时已晚。首都医科大学附属北京世纪坛医院感染科主任张捷表示，流感疫苗接种后产生抗体需要2至4星期的时间，整个流感季接种疫苗都能产生抗体，任何时候接种都不会迟。



而流感疫苗是目前医学上预防流感最经济、最有效的「武器」，核心作用不在于完全避免感染，而在于显著降低重症率和死亡率。



专家表示，接种疫苗之后，甲流（H3N2）造成重症、死亡的风险会明显降低，对普通人群来说风险可降低超40%，老年人和孩子的风险降低比例更高。

