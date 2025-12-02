中日恶化︱两国关系转机有望？ 日媒：跨党派议员联盟与中国大使会面

日本首相高市早苗早前发表「台湾有事」论，致中日两国关系变得紧张。外界关注两国关系能否有转机。日媒披露，日本跨党派的日中友好议员联盟干部昨天与中国驻日大使吴江浩会面，为两国关系降温，不过联盟方面表达今年访中的意愿则未获明确答复。



中央社报道，共同社今天（2日）引述数名相关人士消息，双方昨天在东京都一边共进午餐，一边召开非正式的闭门会议。

相关新闻：中日恶化︱黄循财评论被批「偏帮」日本 新加坡反对党斥忘记日军侵略史

联盟方面的与会人士包含身兼自民党籍众议员的日中友好议员联盟事务局长小渊优子，以及其他在野党议员，但联盟会长，自民党前干事长森山裕并未出席这场会议。



为了缓和两国紧张关系，议员联盟方面强调议员持续交流的重要性。



消息人士也透露，会议也提及高市早苗先前有关「台湾有事」的发言，而吴江浩也说明中方立场。



日本与中国政府对立持续的状况下，这次有意透过政府以外的管道交换意见。

相关新闻：中日关系恶化︱高市首就「台湾有事」解画 称诚实回答具体提问

消息人士也表示，高市政府于10月下旬上台后，日中友好议员联盟方面就在向中方探询今年访中的事情。联盟方面正在寻求与中共中央对外联络部部长刘海星举行会谈，但据悉中方并未给出明确答复。



日本经济团体连合会（经团连）会长筒井义信曾于11月28日在东京都与吴江浩会面，也请求中方接受经团连代表团明年1月访问北京。