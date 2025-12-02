2025年十大流行语︱「韧性」居首「苏超」入例 王世坚金句反映社会情绪

上海月刊《咬文嚼字》编辑部选出2025年十大流行语，依次为「韧性」、「具身智能」、「苏超」、「赛博对帐」、「数字游民」、「谷子」、「预制XX」、「活人感」、「XX基础，XX不基础」、「从从容容、游刃有余，匆匆忙忙、连滚带爬」。

中新网报道，指「2025年十大流行语」沿袭一贯的「双标准」原则，即坚持社会学和语言学评选标准。「韧性」位居榜首，「苏超」「赛博对账」也高票入选，这说明这一年度的大事要事、社会热点，都得到了社会的广泛关注。分析「2025年十大流行语」，以下几点值得关注：

1.智能时代已经来临，汉语词库更新加速，增添了大批与人工智能相关的语词，语言打上了明显的智能时代的烙印，比如进入榜单的「具身智能」「活人感」，我们已关注到的「智能体」、「数字人」、「深度学习」，以「智能」为词根的「智能装置」、「智能驾驶」「智能家居」、「智能产品」，等等。这说明，人工智能在深刻改变这个世界的同时，也正在重塑我们的语言结构。

2.新质生产力加速发展，产业结构持续最佳化，经济转型升级加快，就业方式呈现出多元化态势。汉语中随之出现了大量与之匹配的新词新语，比如进入榜单的「谷子（经济）」、「数字游民」，进入备选条目的「竖店」（反映短剧的兴起），以「经济」为词根的「低空经济」、「上门经济」、「悦己经济」，等等。语言是社会的产物和符号载体，社会生活在这一年度的发展变化，在语言中得到了相应体现。

3.语言是心灵的窗口，语言反映社会情绪，进入今年榜单的「××基础，××不基础 」、「从从容容、游刃有余，匆匆忙忙、连滚带爬」、「预制××」，以及进入备选条目的 「最棒的小羊」、「高能量的一天」、「丝瓜汤文学」、「邪修」等等，都从不同侧面反映了普通民众的生活状态、价值观念、情感诉求和审美取向。普通民众的百态人生，都在这些语言成分中得到了呈现。

其中「从从容容、游刃有余，匆匆忙忙、连滚带爬」，是台湾立委王世坚，早年任台北市议员时质询前台北市长柯文哲的内容，早前被内地音乐人拿来编成歌曲，在两岸大红。