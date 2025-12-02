Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025年十大流行语︱「韧性」居首「苏超」入例 王世坚金句反映社会情绪

即时中国
更新时间：15:31 2025-12-02 HKT
发布时间：15:31 2025-12-02 HKT

上海月刊《咬文嚼字》编辑部选出2025年十大流行语，依次为「韧性」、「具身智能」、「苏超」、「赛博对帐」、「数字游民」、「谷子」、「预制XX」、「活人感」、「XX基础，XX不基础」、「从从容容、游刃有余，匆匆忙忙、连滚带爬」。

中新网报道，指「2025年十大流行语」沿袭一贯的「双标准」原则，即坚持社会学和语言学评选标准。「韧性」位居榜首，「苏超」「赛博对账」也高票入选，这说明这一年度的大事要事、社会热点，都得到了社会的广泛关注。分析「2025年十大流行语」，以下几点值得关注：

1.智能时代已经来临，汉语词库更新加速，增添了大批与人工智能相关的语词，语言打上了明显的智能时代的烙印，比如进入榜单的「具身智能」「活人感」，我们已关注到的「智能体」、「数字人」、「深度学习」，以「智能」为词根的「智能装置」、「智能驾驶」「智能家居」、「智能产品」，等等。这说明，人工智能在深刻改变这个世界的同时，也正在重塑我们的语言结构。

2.新质生产力加速发展，产业结构持续最佳化，经济转型升级加快，就业方式呈现出多元化态势。汉语中随之出现了大量与之匹配的新词新语，比如进入榜单的「谷子（经济）」、「数字游民」，进入备选条目的「竖店」（反映短剧的兴起），以「经济」为词根的「低空经济」、「上门经济」、「悦己经济」，等等。语言是社会的产物和符号载体，社会生活在这一年度的发展变化，在语言中得到了相应体现。

3.语言是心灵的窗口，语言反映社会情绪，进入今年榜单的「××基础，××不基础 」、「从从容容、游刃有余，匆匆忙忙、连滚带爬」、「预制××」，以及进入备选条目的 「最棒的小羊」、「高能量的一天」、「丝瓜汤文学」、「邪修」等等，都从不同侧面反映了普通民众的生活状态、价值观念、情感诉求和审美取向。普通民众的百态人生，都在这些语言成分中得到了呈现。

其中「从从容容、游刃有余，匆匆忙忙、连滚带爬」，是台湾立委王世坚，早年任台北市议员时质询前台北市长柯文哲的内容，早前被内地音乐人拿来编成歌曲，在两岸大红。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 劳福局：10外佣罹难30人失联
突发
1小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
7小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
6小时前
00:31
消息称：警国安处邀前区议员廖成利到元朗警署会面
突发
2小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
5小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2小时前