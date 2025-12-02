Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳华强北︱智能眼镜新热潮 数百元「白牌货」助发展

即时中国
更新时间：10:00 2025-12-02 HKT
发布时间：10:00 2025-12-02 HKT

AI可算是2025年热门词，国内人工智能发展迅速，连带相关产品如雨后春笋出现，当中包括智能眼镜的兴起。内地《证券时报》报道，有不少港人购物的「全国电子第一街」深圳华强北，随处可见店舖出售智能眼镜，售价仅约100至400元 （人民币‧下同），印证这股热潮的来临。

报道介绍，智能眼镜其中一类是蓝牙眼镜，主要用来听歌、接听电话、语音助手、玩游戏时听声音，售价在150元至300元之间。另一类的智能眼镜，功能则涵盖拍照、摄像、录音、翻译、导航、听歌等，报价在380元左右。多位商家表示，用户可按自己需求，更换所需的镜片，比如近视、老花、墨镜等。

不过有商家强调，出售的都是代工或者没有品牌的「白牌」产品，没有山寨货。

由于大品牌的智能眼镜售价达2000元左右，华强北的「白牌」产品却仅数百元，有业界指，这对行业推动有积极作用，让消费者更加愿意花钱去体验、感受新品。

