官媒吁涉偷漏税网红 应永久封禁

国家主席习近平提出「健全网络生态治理长效机制」后，官媒《人民日报》近日刊文称，清朗网络空间不允许劣迹网红经改名换姓、改造型等「换马甲」方式复出，涉偷税漏税、涉黄涉赌等违法行为的网红应永久封禁。

《人民日报》11月30日刊文，点名批评曾因频繁炫富遭封号、又因偷税749万（人民币，下同）被处1330万罚款的网红「栢公子」，指其近日在社交平台复出，11月已直播逾19次，积累23万粉丝。文章质疑称，「通过改名换姓、变换造型、改变ip属地就可规避封禁、洗白重来吗？网友不答应，清朗网络空间也不会答应」。

文章强调，拥有大量粉丝的公众人物有传播正能量、展现真善美的义务，其言行也在影响着社会价值观。

对劣迹网红复出不需要「一棍子打死」，一些轻微行为可以探索合理复出，但偷税漏税、涉黄涉赌等违法行为应永久封禁。