Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

官媒吁涉偷漏税网红 应永久封禁

即时中国
更新时间：08:53 2025-12-02 HKT
发布时间：08:53 2025-12-02 HKT

国家主席习近平提出「健全网络生态治理长效机制」后，官媒《人民日报》近日刊文称，清朗网络空间不允许劣迹网红经改名换姓、改造型等「换马甲」方式复出，涉偷税漏税、涉黄涉赌等违法行为的网红应永久封禁。

《人民日报》11月30日刊文，点名批评曾因频繁炫富遭封号、又因偷税749万（人民币，下同）被处1330万罚款的网红「栢公子」，指其近日在社交平台复出，11月已直播逾19次，积累23万粉丝。文章质疑称，「通过改名换姓、变换造型、改变ip属地就可规避封禁、洗白重来吗？网友不答应，清朗网络空间也不会答应」。

文章强调，拥有大量粉丝的公众人物有传播正能量、展现真善美的义务，其言行也在影响着社会价值观。

对劣迹网红复出不需要「一棍子打死」，一些轻微行为可以探索合理复出，但偷税漏税、涉黄涉赌等违法行为应永久封禁。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 DVIU续搜索余下两厦宏昌阁及宏新阁
突发
57分钟前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
6小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
21小时前
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
政情
3小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
警员在涉事大厦内调查。杨伟亨摄
屯门安定邨单位起火情侣送院 女子身有刀伤送院亡 男子涉谋杀被捕
突发
40分钟前
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
13小时前
巴度 (图) 于11月26日因下列两项不小心策骑〔赛事规例第100(1)条〕指控，被竞赛董事小组判罚停赛。巴度已提交上诉通知，就此等处罚的严厉程度提出上诉。
骑师巴度提出上诉
马圈快讯
18小时前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
15小时前