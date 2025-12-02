Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察︱中日关系没有最坏 只有更坏

即时中国
更新时间：08:46 2025-12-02 HKT
发布时间：08:46 2025-12-02 HKT

日本首相高市早苗上周似乎淡化「台湾有事」论，但没有平息中方的愤怒，反而认为她又鼓吹「台湾地位未定论」，立场未变。美国总统特朗普不愿挺日，中国毋须面对美日同盟压力，正从经济、文化等各方面加大反制力度。中日关系没有最坏，只有更坏。

高市早苗11月7日将台海突发情况称为「存亡危机事态」，暗示日本届时有可能武力介入，是首个日本首相作此类表态，被中方视为粗暴干涉中国内政，挑战二战国际秩序。北京采取种种反制措施，包括呼吁国人避免去日本旅游、留学，减少中日航线，暂停进口日本水产品，叫停民间交流，叫停日本艺人在华演出，等等。

相关新闻：中日恶化︱日本展示拥钓鱼岛「历史资料」 外交部斥断章取义站不住脚

11月26日，在日本党首讨论会上，高市承诺今后不再就《安保法》定义的「存亡危机事态」提及「台湾有事」等「具体事例」。但中方拒绝收货，强调高市早苗的「不再提及」绝非中方所要求的「撤回错误言论」，中方绝不接受这种避重就轻的姿态。

中方拒接受日本避重就轻姿态

高市早苗援引《旧金山和约》，称放弃了对台湾的所有权利，无权对台湾的地位发表意见。由于中国历来不承认《旧金山和约》，而这实际上等同于主张「台湾地位未定论」，更令北京不满。

在日本历史上，由首相代表国家所发表的言论，因受到外国的单边压力而最终撤回，没有先例可循。何况这巩固了高市在国防问题上态度强硬的保守派形象，内阁最新支持率高达75%，更不可能撤回言论。而且，这些反制措施也还没有让日本感到疼。

从中方的角度，目前中国国力远超日本，特朗普也不愿见紧张形势升温，没有在后面「拱火」，肯定要抓住这个机会教训日本，不然后患无穷。日本在稀土等关键矿产资源领域对中国的依赖度非常高，中国若停止供应稀土，将严重打击日本的产业。

纪晓华

