中日恶化︱滨崎步上海骚对空凳「一人演唱会」真相 工作人员：偷拍彩排

即时中国
更新时间：18:45 2025-12-01 HKT
发布时间：18:45 2025-12-01 HKT

中日关系恶化，日本歌手滨崎步上海演唱会在开唱前一夜突然被取消，引发争议。网传为了回馈粉丝，滨崎步在空无一人的体育馆照常登台，完整唱完一场「一个人的演唱会」，并录下全程。不过，据澎湃新闻报道，所谓滨崎步「一个人的演唱会」信息不实，属彩排期间被偷拍，摄像团队人员公开致歉。

滨崎步演唱会上海站的摄像团队工作成员赖宗隆发文称，他在艺人彩排期间，偷拍了艺人在舞台上的照片，并于11月28日下午18:00 左右上传至个人抖音帐号，发布了所谓「滨崎步一个人的演唱会」的不实信息。

相关新闻：中日恶化︱大槻真希出席上海Bandai Namco嘉年华 台上突停音乐演出腰斩︱有片

他称，这一不实信息被很多自媒体转发，甚至有部分自媒体据此杜撰了「滨崎步独自在空无一人的现场唱完了整场演唱会」等虚假内容。

赖宗隆称，他的行为严重违背了主办方在本轮巡演中三令五申强调的「彩排期间不得偷拍照片视频、不得录音录影、不得上传社交平台」的规章制度，发表的彩排照片和相关不实资讯在过去两天经过网路发酵，对本场演出和主办方都造成了很大困扰，对此深感懊悔并郑重公开道歉。

