还景于民｜灵隐寺今起免票开放 游客赞感受到杭州诚意

杭州灵隐飞来峰景区（含灵隐寺、永福寺、韬光寺）今天（12月1日）正式实行免票开放，结束了自1979年以来40余年的门票收费历史。景区同步实行「实名预约、分时游览」的管理机制，以应对客流增长，保护文化遗产。

灵隐飞来峰景区位于杭州西湖西侧，是以千年古刹灵隐寺与奇特的石灰岩峰林景观「飞来峰」为核心的文化景观区，融合了佛教文化、石窟艺术与江南山水。该区域不仅是中国唐宋以来石窟造像南移的重要见证，也是杭州西湖文化景观不可分割的组成部分。

据介绍，游客可通过线上平台实名预约。中国内地游客需使用身份证预约，港澳台及外籍游客则使用相应有效证件预约。

「带父母来杭州，灵隐寺是必到之地。免票不仅省下费用，更感受到了杭州的诚意与欢迎。」中新社引述来自吉林省的游客周宏说。

2003年4月，杭州西湖实现沿湖绿地和景观全面免费开放。此次灵隐飞来峰景区免票开放，是杭州市还湖于民、还景于民的又一重要举措。