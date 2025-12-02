Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马尔代夫︱内地女「生理期」照潜水惹鲨鱼咬 网民：自找麻烦︱有片

鲨鱼嗜血是常识，但有内地女在马尔代夫明知自己「姨妈到（经期）」仍坚持潜水，结果引来鲨鱼袭击咬伤手部留一大洞。事主受创流血后仍只顾拍片，轻挑态度被网民闹翻「不作不死」。

伤后以截肢开玩笑

网民「我爱蓝色」11月22日分享短片，分享她在马尔代夫潜水时被鲨鱼咬伤的经历。

「我爱蓝色」透露，在上月21日以65美元报了一个当地出海团追海豚和观看护士鲨。正值生理期的她，声称在网上查询并咨询专业人士得到「可以使用卫生棉条下水」的答复，故照常潜水。

不过，当她第四次落水观鲨时，却被一条鲨鱼袭击，咬伤她右手后即松口游走。

从影片可见，「我爱蓝色」被咬后右手留下多条伤痕及一个血洞。她估计，自己被咬可能与当时手上戴的银色手链有关。

「我爱蓝色」受伤后仍无视危险，遭友人提醒后才简单包扎，即使同伴警告应正式就医，以防伤口感染恶化，＠我爱蓝色仍一副轻挑态度开玩笑「要截肢是从这边吗？」

据了解，伤者在简单处理伤口后，仍然持续参加旅程落水拍片。

事件在网上成为热门话题，网民批评她「姨妈到」仍潜水，还刻意游近护士鲨，血腥味刺激鲨鱼发动攻击引致被咬，「「生理期下水，这不就是五花肉蘸酱么」、「她要截肢就是她自己的事」、「不作不死，没啥好说的」。

对于被批评冒死搏流量，「我爱蓝色」则解释，受伤时不是很痛，「咬我的那一下还是吓到了，但是手抽出来之后，就上水了」，「因为我自己也会判断。如果当时鲨鱼咬到我的血管，或者大动脉，又或者是咬到我的骨头，那我肯定是很惊慌的」。

《红星新闻》及《齐鲁新闻》引述妇科医生指，女性在生理期间不建议参与潜水等水中活动，因月经期间宫颈口轻微张开，加上免疫力下降，若接触到海水中的细菌、微生物，容易引发感染。此外，鲨鱼咬伤亦非单纯表皮创伤，牙齿上携带大量细菌，若未即时处理，恐引发败血症、蜂窝性组织炎，甚至脱臼、神经损伤等并发症。

 

