Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

打印机巨头︱Canon中山厂不敌市场萎缩停产 逾千员工受影响

即时中国
更新时间：15:06 2025-12-01 HKT
发布时间：15:06 2025-12-01 HKT

打印机巨头日本佳能（Canon），因经营困难，其中山的打印机工厂已于11月21日停产，正与逾千员工商讨遣散事宜。

深圳新闻网报道，中山佳能打印机厂于11月24日向员工发信，指市场环境急剧变化，LBP（雷射印表机）市场持续萎缩、中国国内LBP品牌快速崛起，公司经营困难持续加剧，决定11月21日停止生产经营。

Canon中山的打印机厂不敌市场竞争，11月21日已经停产。小红书
Canon中山的打印机厂不敌市场竞争，11月21日已经停产。小红书

受影响员工临时放假到11月28日，目前该厂正在与员工、供应商结清关系。公开资料显示，截至2025年9月底，该厂员工约为1400人，佳能将进行再就业支援等。

报道引述中山小家电业负责人指，中山佳能落户当地逾20年，近年受人力成本上升及激光打印机竞争激烈等影响，生产线已分流到越南、泰国等地。

据中国经营报去年8月报导，继关停中国珠海的小型数位相机工厂后，佳能在中国的苏州工厂也陷入裁员传闻，受到外界关注。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
9小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 家属返回灾场路祭
突发
1小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
16小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
5小时前
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
影视圈
5小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
政情
2小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
6小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
18小时前