打印机巨头︱Canon中山厂不敌市场萎缩停产 逾千员工受影响

打印机巨头日本佳能（Canon），因经营困难，其中山的打印机工厂已于11月21日停产，正与逾千员工商讨遣散事宜。

深圳新闻网报道，中山佳能打印机厂于11月24日向员工发信，指市场环境急剧变化，LBP（雷射印表机）市场持续萎缩、中国国内LBP品牌快速崛起，公司经营困难持续加剧，决定11月21日停止生产经营。

Canon中山的打印机厂不敌市场竞争，11月21日已经停产。小红书

受影响员工临时放假到11月28日，目前该厂正在与员工、供应商结清关系。公开资料显示，截至2025年9月底，该厂员工约为1400人，佳能将进行再就业支援等。

报道引述中山小家电业负责人指，中山佳能落户当地逾20年，近年受人力成本上升及激光打印机竞争激烈等影响，生产线已分流到越南、泰国等地。

据中国经营报去年8月报导，继关停中国珠海的小型数位相机工厂后，佳能在中国的苏州工厂也陷入裁员传闻，受到外界关注。