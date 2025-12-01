农民遭拖粮8年共近¥580万 云南瑞丽住建局成立清算组

云南省德宏州瑞丽市住房和城乡建设局2015年公开招标瑞丽市国际物流园区畹町市政道路工程项目，施工队2017年工程竣工后，却迟迟不能获得报酬，156名农民工长年讨薪不果。瑞丽市住建局已成立清算组，正在督促项目中标公司进行清算，截至目前工作尚未完成。

项目由瑞丽市景成路桥建筑有限公司（简称「景成路桥公司」）中标，三条市政道路之后被违法分包给施工队，负责人是刘传平和谭某。 2017年3月，该施工队工程完工，景成路桥公司却迟迟不能付清全款。

2020年，经瑞丽市人民法院判决查明，该案涉三条道路工程总造价为逾1,347万元人民币，中标公司「景成路桥公司」仅支付逾767万元人民币，尚欠逾579万元人民币，并自2017年3月起承担相应利息，且该款项「直接对应156名农民工工资，是劳动者劳动报酬转化而来」。

相关新闻：湖南老板被追薪翌日自杀 遗属反告旧伙记索赔逾20万

2023年，景成路桥集团宣告破产，其子公司景成路桥公司无力清偿债务，也进入破产清算程序。同年12月，刘传平将瑞丽市住建局起诉至法院，请求其在欠付工程款范围内支付农民工工资。然而，瑞丽市法院、德宏州中院、云南省高院三级法院均以「景成路桥公司尚未对包括案涉工程在内的已完成工程进行竣工验收结算，现在不能确定住建局与景成路桥公司之间的结算金额及欠付金额」为由，作出程序性驳回。

项目位于云南省瑞丽市。

图为工程竣工验收报告。

实名举报瑞丽市住建局后获转机

今年6月，刘传平向入驻云南中央第六巡视组实名举报瑞丽市住建局长达8年不结算等违法行为，请求上级机关介入调查。作为156名农民工中多数人的户籍所在地的重庆市开州区人民政府，于10月23日向德宏州政府发出《关于协助保障我区农民工工资权益的函》，明确提出「恳请德宏州政府督促瑞丽市住建局依法开展分项结算，优先保障农民工工资支付」。

另一方面，虽然云南三级法院驳回刘传平的起诉，但判决书明确要求，案涉道路工程已停工多年，瑞丽市住建局作为发包人及人民政府工作部门，应积极组织、督促、协助景成路桥公司尽早完成案涉工程结算工作，以保障施工各方合法权益。

相关新闻：内蒙女控诉讨薪遭反锁办公室殴打 扯发按地踩踏长达半小时

刘传平9月再向德宏州人民检察院提交民事抗诉申请，请求检察机关纠正裁判错误，启动再审程序。他透露，德宏州检察院在接到民事抗诉申请后高度重视此事，主动联络自己，并赴住建局调取资料，明确表示将优先办理此案，推动政府协同解决。他补充，家乡政府正跨省为农民工奔走维权，检察院也在积极办理此案，让他在绝望中感受到了温暖和希望，也看到了胜利的曙光。