女子注射「减肥针」吐血险丧命 非法产业链仍未被监管

女为悦己者容。多名女子接受《央视新闻》采访，各人为了减重网购「减肥针」自行注射，不料几天后开始吐血紧急送往医院救治，抢救才转危为安。报道同时揭露减肥针背后产业链，发现充斥无证药品，严重威胁公共健康。

注射几天后昏迷送医

江苏的陈女士透露，自己在网上看见减肥针声称「一针至少瘦7斤（3.5公斤）」的广告，便买回家自行尝试。但在注射后她出现呕吐、反胃、厌食等病症，「第四天开始吐东西，吐绿色的、黄色的，医生告诉我那是胆汁，我已经把我的胃黏膜烧没了，躺著仰著脸的时候，就开始吐血了……」

陈女士说急救期间已经感受不到自己的动脉，所有急救治疗她都没有意识，直到醒来后从男友口中才得知自己的情况非常严重，「差一点就要下病危通知书了」。陈女士逐渐康复，但医生也提醒身体机能上的损害还没有完全消除，一年后才能怀孕。

浙江的沈女士也有相似经历，她在美容院里注射了号称一针减5公斤的减肥针，导致不适甚至昏迷，四天后紧急送往ICU。她在医院治疗4个多月，虽然已没有生命危险，但造成肝肾功能衰竭，现在每3个月就要覆诊。

商家明知法律风险

报道指出，所谓的「减肥针」没有药物许可证，含有一种称为「司美格鲁肽」的成份，该成份一般用于治疗糖尿病和肥胖症，需要有专业的医生评估病人的身体状况，才能决定是否使用及注射剂量。目前监管系统并不完善，才令不法分子有机可乘。

记者乔装美容院负责人向网上刊登广告的生产商咨询进货，商家都非常谨慎，不仅提醒记者要称「司美格鲁肽」为「转运蛋白」，也在对话中以「耗材」代替「注射器」等敏感词。

甚至有一名商家提醒记者法律风险，「减肥的话稍微会有一点点不合法、不合规的。你在医院的话它肯定是合法合规，但是我们个人去销售的话肯定是不合法不合规。」同济大学附属东方医院内分泌科主任医师冯波提醒，消费者要了解「药品」成份以保障自己。