日本国脚三笘薰持「日本最后兵」照片影相 英超白礼顿致歉

日本国脚三笘薰日前因一张照片而被中国网民狠批，最终其所属的英超球队白礼顿（Brighton & Hove Albion Football Club）青训学院公开致歉。

白礼顿青训学院的官方社交媒体帐号上周六向中国致歉：「我们极为珍惜中国球迷，绝非有意冒犯。」声明称，球会就近期一则关于青训学院参加英超圣诞休战活动的帖文在中国造成的任何冒犯致以诚挚的歉意。

菲律宾球迷要求道歉

三笘薰与一青年球员合照时，两人手持印有小野田宽郎照片。

白礼顿青训学院早前发布的一则贴文中，三笘薰与一名青年球员的合照，两人手持印有二战期间日本军人小野田宽郎照片的卡片。



小野田宽郎被认为是「二战中最后投降的日本兵」，1974年5月，日本战败29年后他才在菲律宾卢邦岛放下武器。帖文激起中国民众强烈反对。中国社群媒体平台微博上，无数球迷表达狠批，同时也有菲律宾球迷要求布莱顿应向他们道歉。



至于为何三笘薰和小球员会手持小野田宽郎的照片，有关方面未有作出解释。



据英国广播公司（BBC）报道，白礼顿官方称，球会和英超联赛此前均对事件「不知情」。英超也辩称，并不知晓事件涉及的具体人物。