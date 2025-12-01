福建75亿元水库大坝工程被指偷工减料

福建省三明市永安抽水蓄能电站在建的下水库工程，近日被爆施工存在严重偷工减料问题。项目多名监理人员曾接受施工方宴请，在KTV饮酒唱歌，身边均有异性有偿陪侍。该工程总投资75亿元人民币，由中国电建子公司中国水利水电第三工程局有限公司承建，是中国抽水蓄能「十四五」规划重点项目。中国电建前日发布通报称，已成立调查组。

《经济参考报》报道，该工程用于加固坝肩边坡岩土体的数百根锚筋桩，存在严重质量缺陷。实际施工长度大幅缩水，部分桩长甚至不足设计标准1/3。更为严重的是，多数锚筋桩未按规范要求进行水泥砂浆灌注，施工方仅在桩孔口进行简单封浆处理以应付检查。

有现场工人称，「焊钢筋太麻烦了，一天估计（只能）焊一两根，所以把它简单化了。」专家指出，施工中的偷工减料行为可能危及大坝整体安全。