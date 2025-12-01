优兽大都会2︱内地单日票房7亿带旺淡季 联名产品遭疯抢

《疯狂动物城2》（Zootopia 2，港译《优兽大都会2》）引爆内地淡季影院市场！截至昨日下午3时，影片上映仅5天票房即强势突破18亿元（人民币，下同），超过首部15.4亿元的票房成绩，成为中国影史进口动画票房冠军，单日票房高达7亿元。《疯狂动物城2》联名款潮玩亦遭疯抢，有的溢价近百元。上海廸士尼的全球首个「疯狂动物城」主题园区，也成为最受欢迎体验之一。

《疯狂动物城2》（港译《优兽大都会2》）成为中国影史进口动画票房冠军。

11月26日，《疯狂动物城2》在内地与北美同步上映。这部时隔9年推出的续作，点燃了年底冷清的电影院线。在内地豆瓣平台，尽管影片评分降至8.6分，相较首部的9.3分略有下滑，不少观众称赞影片延续了前作对「偏见与包容」主题的探讨，并通过蛇盖瑞等新角色注入了新鲜血液，令全球观众、尤其是年轻群体产生情感共鸣。

预估票房上调至42.6亿

前日，影片在内地的票房高达7亿元，这个数字通常只有「春节档」才能企及。猫眼专业版将该片总票房预测上调至42.63亿元。不久前，国内影市还一度陷入单日票房仅2000万的低迷局面。2025年内地单日票房纪录由春节档上映的国产动画片《哪吒之魔童闹海》保持，为8.66亿元。

《疯狂动物城2》成为各地影院排片主力，不少场次提前一天已几乎满场。有影院前日凌晨密集排了3场，最晚一场零时45分开场。在安徽合肥，有影院昨日排片超过65场，最短间隔5分钟，还有两场同开情况。

与多个品牌联名加大效力

影片火爆全网的背后，是迪士尼对内地市场的精准布局。影片上映前，迪士尼与上海美术电影制片厂合作推出4支宣传短片，迪士尼CEO更亲临上海首映礼站台。名创优品、泡泡玛特、瑞幸咖啡、52TOYS等60多个品牌的联名营销，进一步放大了IP效应。

目前，泡泡玛特推出的联名产品《再续系列》均已售罄，二手平台部分款式价格甚至上涨。52TOYS「最佳拍档」系列官方中单价69元的「甜蜜倚靠」，近3日成交价涨至165元，溢价近百元。

上海廸士尼修建了全球首个「疯狂动物城」主题园区，影片热映亦促进游客数量增长。不过，影片的火爆也引来了盗版商家。在内地二手交易平台，一些售卖《疯狂动物城2》电影的商家标注「超清画质、无删减版」，标价多为0.1元至2元之间，有商家已售出超过1000份。

《星岛》中国组