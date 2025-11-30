天价咖啡︱上海卖¥12899惹热议　店员：咖啡豆全球限量20公斤

香港一杯普通咖啡售价大约数十元，但有无想像过上海一杯咖啡竟卖12899元（人民币）？近日，有内地网民发帖指，上海BFC外滩金融中心一家咖啡店推出天价咖啡，引发全网热议。有人调侃「喝了会升仙」，但也有网民表示「明码标价，稀缺即合理」。



内地《扬子晚报》报道，工作人员上周五（28日）向以顾客身份查询的记者介绍，该款咖啡选用的是2025年BOP（最佳巴拿马）标王咖啡豆，全球限量仅有20公斤，产自巴拿马著名的翡翠庄园，稀缺性导致其溢价较高。

工作人员又指出，该咖啡豆采用浅度烘焙，让咖啡豆能充分释放其丰富的果香与口感层次感，每杯咖啡使用13至15克咖啡豆，严格按照1克咖啡粉搭配15毫升水的比例冲泡，最终出品约200毫升。「这款咖啡豆成本极高，且保鲜期有限，我们不会大量备货，目前店内仅剩十几克存货」，工作人员补充，由于存货紧张，大部分顾客需提前预约才能购买。



由于定价高昂，购买这款咖啡的消费者并不多，但工作人员透露，每月仍有固定顾客落单品尝。



报道指出，在电商平台发现，同款BOP瑰夏日晒组「标王」咖啡豆以限量礼盒形式销售，礼盒内含一罐50克标王豆及一罐50克黑标豆，售价高达22999元。产品详情页同样标注，该标王咖啡豆全球限量20公斤，稀缺属性与咖啡店说法大致相同。

网民意见：

蜜雪幻城：财富集中在极少数人手中

鸭蛋黄kk：朱门酒肉臭

Nic的小小野心：喝了可以升仙

啝源：人傻钱多

零537：喝黄金