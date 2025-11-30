章莹颖被杀8年︱父亲盼赴美见凶手 追问爱女弃尸位置

中国访问学者章莹颖8年前在美国被杀，虽然凶手被判囚终身，但章的家人至今仍未释怀。内地「极目新闻」近日再访章莹颖的父母，二人仍希望有机会再到美国，希望能找到女儿的遗体。



2017年6月9日，中国访问学者章莹颖在美国伊利诺伊大学附近失踪，随后证实被害。两年后，法院判定凶手克里斯坦森（Brendt Christensen）绑架和谋杀罪成，被判处终身监禁。惟凶手一直未有透露章莹颖弃尸地点，亦未有向章的家人道歉和任何赔偿。

极目新闻报道，章莹颖父母章荣高和叶丽凤住在福建南平市，他们至今仍无法相信女儿离去的事实，仍在等她回家。章荣高每逢晚上睡不著，即使明知视像通话要求一定无法接通，但仍会致电女儿，又重复播放女儿生前唱的歌。



事发后，克里斯坦森一直没有交代章莹颖的遗骸下落，律师曾称遗骸可能在某垃圾堆填区内，填埋前垃圾会被压缩，「尸体体积可能比一部手机还要小」。这让章莹颖双亲心碎不已。

章荣高表示，自己想再次去美国，请律师或检察官去监狱里找克里斯坦森，问他当年究竟将女儿的遗骸扔哪里。

章莹颖小时和弟弟住在二楼，房子隔音不好。女儿升读高中时，父亲在原来的三层楼房顶部加建阁楼，供章莹颖温习。她曾高兴地对父母说，未来自己一定会有更加安静漂亮的房间。



今年，有义工根据章莹颖生前照片做了个布娃娃，还设计模型房间，让代表著章莹颖的布公仔放在模型。章荣高夫妻将模型摆在阁楼上，觉得那就是女儿上高中时就梦想过的「房间」。