爆红荒野求生赛安全底线惹争议 选手「饿到凹脸」营养不良

捡柴搭棚、钻木取火、抓虫充饥……当都市人在钢筋森林的格子间埋头打工时，湖南张家界七星山景区的山野森林中，近百名参赛者正在原始环境中应对生存考验。20万元（人民币，下同）的冠军奖金、「一把柴刀挑战荒野」的规则以及一些选手自带的「网红体质」，为这场「荒野求生挑战赛」带来流量狂欢，相关视频全网浏览量超过110亿。多个机构景区纷纷入局。不过，赛事期间也有选手因营养不良等原因被逼退赛，引发舆论担忧安全底线在流量中失守。

自10月8日开锣的张家界「荒野求生挑战赛」持续火爆，目前第二赛季半决赛已经结束，14名选手正进行决赛。11月21日，景区开放第三赛季报名，现场非常踊跃，首日就达800人。报名者杨先生说，「（节目）那种野性，我喜欢」。还有人形容荒野求生是「逆天改命的机会」。

张家界新赛季吸逾800人报名

进入11月，挑战赛的每场直播几乎都有两万人同时在线「追剧」，多位人气选手成为「网红」。曾是成都中医药大学药剂学专业毕业生的「林北」张博林，可以精准认出百合、黄精、小柴胡等植物，分析出自己身体乏力是因缺少盐分后，马上补充一顿含盐的马齿苋。他还时不时爬树，学猴子吼叫。网友调侃说：「林北」都出现「返祖」现象了，还给他贴上「弃医从野」的标签。

唯一坚持到后期的女选手「冷美人」杨朝芹，参赛前身姿风韵，妆容精致，涂着玫红指甲油；进山不久后，便灰头土脸，日常烤蚂蚱，用美甲刨山药。由于后期她面庞瘦削，颧骨突出，与之前对比太强烈，迅速走红网络。

影片浏览量冲破110亿

赛事爆红为选手带来流量。「林北」、「冷美人」等人的社交帐号已拥有逾20万粉丝，不少选手获得运动类服饰、美妆品牌的赞助或代言邀约。

广东湖南景区涌现比赛宣传《中国旅游报》报道称，「荒野求生」赛事的核心魅力，在于它力图构建一个与现代文明剥离的「原始场域」，展现参赛者在复杂多变的原始自然环境中直面挑战的勇气、耐力和智慧，进而满足人们对未知世界的好奇心与探索欲。展示景区的自然风貌拉动当地文旅经济，也是旅游业所乐见。广东川山群岛杯海岛求生赛、湖南怀化好运通道杯荒野求生比赛等各类宣传密集涌现。

高额奖金加免责声明难掩风险

不过，内地多间媒体提醒，「荒野求生」赛事应守住安全和生态红线。赛事「高额奖金+免责声明」的模式难掩选手营养不良、误食毒草等健康风险。不少选手脸颊因饥饿凹陷，有人29天暴瘦25斤（约27磅），甚至脱相。「冷美人」更因营养不良被送医退赛。赛事亦可能导致植被破坏、水源污染、野生动物栖息受干扰，以及带来生活垃圾等问题。

