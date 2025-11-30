前新疆书记马兴瑞缺席政治局学习

中共政治局28日就加强网络生态治理进行第23次集体学习。中共总书记习近平强调，要敢于亮剑、坚决打击，有效打击遏制网络乱象。根据央视新闻联播画面，今年7月卸任新疆维吾尔自治区党委书记的中央政治局委员马兴瑞，缺席集体学习，引起关注。

按照政治局委员姓氏笔画顺序，马兴瑞原本排在政治局委员的首位，但央视昨晚播出画面显示，镜头首先拍摄的是外长王毅，马兴瑞并没有出席会议。

现年66岁的马兴瑞，曾任中国航天科技集团总经理、国家航天局局长等职，有「航天少帅」之称。2013年年底，马兴瑞调任广东省委副书记，后来兼任深圳市委书记，2016年底升任广东省长，2021年底担任新疆书记，二十大晋升为政治局委员。今年7月1日，中央宣布原中共中央统战部常务副部长陈小江接替马兴瑞担任新疆书记。

据新华社报道，政治局28日下午就加强网络生态治理进行第23次集体学习。中国政法大学教授时建中进行讲解，提出工作建议。

习近平在听取讲解和讨论后强调，网络生态事关国家发展和安全，事关人民群众切身利益，要不断壮大网上主流价值、主流舆论、主流文化；要敢于亮剑、坚决打击，有效打击遏制网络乱象。

习近平指出，各级各部门要强化管网治网的政治责任和领导责任，加强对网络平台、自媒体和多频道网络机构的引导，促使其担负社会责任，自觉成为正能量传播者。他表示，网络乱象污染社会风气，侵犯群众利益，要敢于亮剑、坚决打击，切断利益链和产业链。当前人工智能、大数据等新技术新应用不断涌现，给网络生态治理带来挑战，要完善分级分类的安全监管机制。