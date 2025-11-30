Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国家航天局 首设商业航天司

国家航天局近期设立商业航天司，相关业务正逐步开展。这标志着中国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动中国商业航天高品质发展，产业链有望全线受益。

迎来专职监管机构

新国家航天局近日公布推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025-2027年），提出将商业航天纳入国家航天发展总体布局，加快形成航天新质生产力，实现航天发展效能整体提升。计划明确，到2027年，商业航天产业生态高效协同，科研生产安全有序，产业规模显著壮大，创新创造活力显著增强，资源能力实现统筹建设和高效利用，行业治理能力显著提升，基本实现商业航天高质量发展。

推动商业航天「走出去」

近期，国家航天局发布公开选调1名「航天监管岗」公务员的公告。国家航天局相关负责人介绍，当前中国商业航天企业数量超600间，要支持企业找到商业模式，扩大应用场景、做好推广应用、实现价值闭环，打造驱动产业发展的强大引擎；要推动商业航天「走出去」，积极参与全球市场竞争与合作，提升国际引领力。

国家航天局局长单忠德上月表示，国家航天局以商业航天司成立为契机，将履行好行业管理职能职责，抓好商业航天产品、产业、品牌，质量、安全、标准，创新、人才、基地等要素一体化发展，加快构建科学规范、安全有序、高质量可持续的商业航天产业体系与发展格局。

