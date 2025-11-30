功课未做完无有怕？︱学生可申请停笔瞓觉 珠海一中学推「功课熔断机制」惹热话

相信不少学生曾经历过，未完成学校派发的功课（内地俗称：作业），挑灯夜战，还是放弃去睡觉，往往成为心理挣扎。不过，珠海凤山中学近日推出溶断机制，学生有条件申请深夜暂停做功课去休息。措施迅速引发家长、学生、网友的热议。



深圳新闻网报道，上周二（25日），该学校官方公众号发布《作业熔断机制实施方案（试行）》（以下简称《方案》），允许学生对未完成的作业进行「熔断」，以保障学生睡眠，措施已于24日正式试行。这是目前珠海第一间公开推出「作业熔断机制」的义务教育阶段学校。

凤山中学推出「功课熔断机制」。

珠海凤山中学资料图

凤山中学校方表示，措施主要为保障学生的身心健康，未来也会定期对实施效果进行评估。



《方案》提出，学生在每周一至周四晚上，到了特定时间仍未完成功课时，可停止写作业、及时就寝。

触发时间为睡前20分钟

根据方案，熔断的触发时间为睡前20分钟，具体时间由学生根据自身实际就寝时间灵活调整，「旨在确保学生能有至少20分钟的睡前放松时间，避免因赶作业影响入睡质量与睡眠时长。」



不过，学生不是可以任意申请「停笔去睡觉」。《方案》表示，申请应基于确保学生基本睡眠的需要，而非随意放弃学习任务，并明确规定了申请额度与限制。每位学生每周申请熔断总次数上限为4次；为避免单科学习出现断层，一周内对同一科目只能申请熔断1次；为保障学生的自主性学习，被年级评定为A+的学生，允许周末增加1次熔断，熔断科目不多于3科。



对于措施的落实，凤山中学教务处工作人员表示，所有在校学生均可提出熔断申请，并在此基础上给予A+评级学生更多自主权。