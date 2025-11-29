「扮工」奇招︱温州社区干部被举报 戴面具帮他人刷面打卡

企业要求员工打卡上班，惟有人就扭尽六壬「扮工」。内地《温州都市报》周四（27日）报道，浙江温州龙港市李家垟社区的李先生爆料，社区书记李某某等多名干部存在考勤弄虚作假行为，指称社区党委书记带头使用「人脸面具」刷脸打卡。

内地澎湃新闻报道，事件曝光后，龙港市委社会工作部已受理举报。周五（28日），社区党委书记李某某表示自己不清楚情况，相关主管部门负责人则拒绝接受采访。

举报事件的李先生表示，涉事社区党委书记李某某等多名干部涉嫌伪造考勤记录，「一个人拿著好几个人的面具，帮其他人签到」。报道称，李先生希望相关部门尽快查明问题，做出严肃处理。

部门受理举报

相关视频显示，在签到机器前，多人手持打印好的「人脸面具」完成打卡，机器提示打卡成功。



龙港市委社会工作部发出的《告知书》，李先生于2025年10月23日反映的情况已被受理。该部门承诺在12月底前将处理结果反馈给举报人李先生。



被指控带头使用「人脸面具」打卡一事，李某某说：「这个事情，你问我们主管部门，我不知道。」记者追问该行为是否属实时，他表示：「别人告我的我怎么知道，我现在还没了解，到底谁在那里搞的，我自己不可能说自己有的，你说是不是？」同日，龙港市委社会工作部主要负责人则婉拒采访。

