小鹏汽车︱模特儿最新车款前拍不雅片？ 官方急辟谣：AI生成

AI技术以假乱真，随时让个人或企业蒙受诋毁。周五（28日），一段车模的不雅影片在网上迅速流传。片中该车模背后所停放的是小鹏旗下的全新小鹏P7。有消费者批评小鹏推出「低俗」车，甚至有人在网上留言「拒买」。

小鹏当晚在官方微博辟谣称，注意到部分账号在社交媒体及私域渠道，恶意传播利用AI技术生成的、以小鹏汽车广州车展展台为背景的，虚假的低俗色情视频并以此炒作负面话题、诋毁小鹏汽车品牌和产品。此类行为不仅严重违背公序良俗污染网络生态，更侵犯了小鹏汽车的合法权益，触碰了法律红线。

网传模特儿在最新小鹏最新车款前拍不雅片。

小鹏汽车表示已就事件报警。

小鹏汽车急辟谣。

小鹏表示，小鹏汽车车展未邀请任何模特及演艺人员，也一贯坚决抵制、反对以不良内容展开宣传的行径。公司对这种滥用AI技术、恶意抹黑公司形像的违法行为表示强烈谴责，并会坚决追责到底。目前，公司已全面固定相关证据并正式报警，公安机关已介入调查。



除发辟谣声明外，小鹏还公开报警纪录。