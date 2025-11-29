Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小鹏汽车︱模特儿最新车款前拍不雅片？ 官方急辟谣：AI生成

即时中国
更新时间：10:57 2025-11-29 HKT
发布时间：10:57 2025-11-29 HKT

AI技术以假乱真，随时让个人或企业蒙受诋毁。周五（28日），一段车模的不雅影片在网上迅速流传。片中该车模背后所停放的是小鹏旗下的全新小鹏P7。有消费者批评小鹏推出「低俗」车，甚至有人在网上留言「拒买」。

相关新闻：小鹏科技︱超逼真女机械人IRON惹质疑 何小鹏忍痛剪「肌肉」揭真相︱有片

小鹏当晚在官方微博辟谣称，注意到部分账号在社交媒体及私域渠道，恶意传播利用AI技术生成的、以小鹏汽车广州车展展台为背景的，虚假的低俗色情视频并以此炒作负面话题、诋毁小鹏汽车品牌和产品。此类行为不仅严重违背公序良俗污染网络生态，更侵犯了小鹏汽车的合法权益，触碰了法律红线。

网传模特儿在最新小鹏最新车款前拍不雅片。
网传模特儿在最新小鹏最新车款前拍不雅片。
小鹏汽车表示已就事件报警。
小鹏汽车表示已就事件报警。
小鹏汽车急辟谣。
小鹏汽车急辟谣。

小鹏表示，小鹏汽车车展未邀请任何模特及演艺人员，也一贯坚决抵制、反对以不良内容展开宣传的行径。公司对这种滥用AI技术、恶意抹黑公司形像的违法行为表示强烈谴责，并会坚决追责到底。目前，公司已全面固定相关证据并正式报警，公安机关已介入调查。

除发辟谣声明外，小鹏还公开报警纪录。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
16小时前
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 政府18区设吊唁处 工程公司3负责人涉误杀获准保释
突发
5小时前
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
楼市动向
9小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
突发
10小时前
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜房委会即时放宽按揭贷款规定 业主可延期还款即时生效
大埔宏福苑五级火｜房委会放宽未补地价业主按揭贷款规定 允延期偿还供款
社会
3小时前
大埔宏福苑五级火｜单亲妈泣诉家园被毁 契妈契爷葬身火海 ：我可以做啲咩？
突发
17小时前
大埔宏福苑五级火︱李家超早上率官员政总默哀3分钟 政府建筑物下半旗致哀
01:10
大埔宏福苑五级火︱李家超早上率官员政总默哀3分钟 政府建筑物下半旗致哀
政情
7小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
6小时前