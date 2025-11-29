Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察︱都是竹棚惹的祸？

即时中国
更新时间：08:27 2025-11-29 HKT
发布时间：08:27 2025-11-29 HKT

行走在香港的街巷之间，错综复杂、由绳结捆绑而成的竹棚随处可见，用于建造和翻新数十层高的公寓楼与商业大厦，成为这座城市独特景观。大埔宏福苑惨烈火灾，引来全球网友热议，是否因为香港传统的竹棚导致火势一发不可收拾？有的内地网友还质疑，国际上多数国家都用金属棚架，香港为何如此落后？

不过，也有很多声音认为竹棚「无罪」，并非引发这场大火的主因。2010年11月，上海静安区胶州路公寓大楼外墙翻建引发火灾，用的是金属棚架，但事故现场环绕大量易燃材料，导致大火迅速蔓延，同样造成58人死亡。

根据香港警方调查，发现建筑物外墙有保护网、防水帆布、塑胶布，疑未符合防火标准。也有工程师怀疑，火情蔓延的主要原因为周边绿色护网不是阻燃材料，在高空风力作用下扩散燃烧面，竹棚才被动燃烧。天文台前台长林超英就在社交平台发文指出，易燃的围网和发泡胶明显是这场大火的「物质祸首」，「何以被追究的对象竟然是相对不易烧着的竹？」

争议渐升至意识形态

争议逐渐上升到意识形态。一些内地网友把竹棚当成香港落后不与时俱进的象征，将金属架当成一种「更高级」、「更现代化」的选择，借此证明内地的制度优势。一些香港网友则为本土特色的竹棚辩护，然后发问「施工工人是不是内地来的？」，「安全网是哪里产的？」。

虽然竹棚不是大火的祸首，但仍具可燃性。金属棚架导热快、但不会燃烧，结构强度较能维持。而竹棚架导热慢，但只要温度达燃点就会燃烧，在大火中仍是燃料。经过此次惨剧，特区政府加快弃用竹棚转用金属棚架，业界也同意制订「非一刀切」的行动纲领。

纪晓华

