北上注意｜东莞地铁1号线开通营运 采用全自动驾驶

随著东莞市民坐上了翘首以盼的首发列车，东莞地铁1号线一期28日正式开通试运营。

据东莞轨道公司消息，东莞地铁1号线已于11月28日上午9点30分正式投入营运。作为东莞轨道交通网络的重要组成部分，东莞地铁1号线分三期建设，其中一期全长57.478公里，共有25座车站，与已运营的东莞地铁2号线交汇成网。

东莞地铁1号线一期呈西北至东南走向，起于东莞西站，止于梅塘站，途经望牛墩、洪梅、道滘、万江、南城、东城、大岭山、松山湖、大朗、黄江10个镇街（园区），实现了核心片区与重点镇街的快速联通。

该线路的开通不仅完善了东莞市内交通网络，更强化了跨城通勤效能。在市内，东莞地铁1号线市民中心站可站内换乘东莞地铁2号线，快速通达虎门高铁站等关键节点；在跨城层面，东莞地铁1号线东莞西站可换乘广惠城际、穗深城际。

东莞市轨道交通1号线一期全线不仅采用全自动驾驶技术，更为市民带来高架观景、智能充电等全新体验。

从终点站梅塘站，如何最快最省地换乘去深圳？

可在梅塘站出站后，直接乘坐新开通的 「莞深畅行接驳线」 公交，直达深圳地铁深理工站。该线路服务时间为 6:30-22:30，发车间隔 10-15分钟，票价仅需 3元，实现了莞深两地地铁的无缝、经济、高效接驳。

首末班车时间是什么时候？

试运营初期，高峰期发车间隔预计为5-8分钟，平峰期8-10分钟。后期会根据客流量情况逐步缩短间隔。

往东莞西站方向首末班车：6：30 22：35

往梅塘方向首末班车：6：30 22：30