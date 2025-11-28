深圳14岁男生斩杀同龄女同学 被判终身监禁

本年4月8日，深圳一名14岁少年因无端猜测和生活琐事捅杀同班同学，案件今天一审宣判，凶手钟某某被判终身监禁。

共捅26刀泄愤

《极目新闻》报道，事发当天下午潘先生如往常一样接女儿潘予优、陈同学及钟某某放学，后因工作先行离开；因为三家人居住在同一个屋苑，所以潘先生和陈同学的家长从三个孩子初一开始就担当起接送的角色。根据法庭文件，潘予优独自走进所住大楼，钟某某带同网购的折叠刀，从大楼的另一个入口绕进并走到优优面前，大声质问并指吓她。

钟某某向潘予优连刺几刀后打算逃走，但在听到潘予优喊救命后，他再次折返并跪压她身上继续多刺几刀才离去。屋苑工作人员发现后马上报警，潘予优经抢救后证实不治，她的妈妈曾女士回忆道，当时约7时她和丈夫正在准备晚餐，突然听到有人大喊「有人晕倒了」，她以为女儿因低血糖晕倒，便让丈夫先下楼，自己在家里找药。不料她下楼时看到女儿倒在血泊中，极其震惊和悲痛。

尸检报告显示，潘予优身中26刀，死因为「被锐器刺切胸部、背部、左锁骨下致心脏贯通创、双肺破裂、锁骨下静脉破裂失血性休克死亡」。而逃回家的钟某某向家人辩称自己见义勇为所以手上有伤口，家人将他带往深圳市龙华区中心医院治疗，他后来也在该医院被警方拘捕。

臆测死者看不起他

起诉书引述钟某某因生活琐事及无端猜疑对死者不满起杀机，曾女士忆述在法庭上钟某某曾表示自己经历校园欺凌、而优优因为自己家庭条件不好和成绩差看不起他和他祖母。曾女士向记者反驳指他们两家来往不密切，并没有去过他家和跟他家人有过多接触。

而且在一审开庭时，检方提供的供词和证据显示钟某某曾经在案发前搜索未成年人杀人需要负什么刑事责任、邯郸案判刑等相关内容，也在庭上承认他恨学校和同学。曾女士不理解，为什么钟某某要这样对她女儿，并要求判处钟某某死刑。钟某某听到检方律师引述死刑请求时当庭下跪，称在看守所的日子很辛苦，希望能回学校上课。其父也下跪请求死者家属原谅，但曾女士表明绝不原谅。

深圳市人民检察院认为，被告人钟某某故意杀害同班同学，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。出于对未成年人心智未成熟的保护和体谅，死刑并不适用；最终钟某某被判终身监禁，剥夺政治权利终身。