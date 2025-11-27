Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里巴巴︱推夸克AI眼镜进军穿戴市场 搭载通义千问挑战Meta

即时中国
阿里巴巴27日发布首款自研千问大模型驱动的夸克AI眼镜，正面挑战由Meta主导的全球人工智能穿戴装置市场。夸克AI眼镜售价由1899元人民币起。

售价1899元人民币起跳

夸克AI眼镜采用黑色塑胶镜框，外观与普通眼镜无异。目前该眼镜已内建阿里巴巴最新发布的AI千问助手，实现更加智能便捷的产品互动。

夸克AI眼镜售价为1899元， 与支付宝、高德地图、淘宝、飞猪、阿里商旅等阿里生态核心深度整合。

阿里千问17日启动公测，短短一周下载量即突破1000万。

「夸克AI眼镜」分两款型号S1和G1，两个系列共六款单品。S1系列配有不同框型和颜色，最低到手价人民币3799元；G1除提供两种框型，还提供太阳镜款，最低到手价人民币1899元起。这六款AI眼镜均搭载阿里最新的千问AI助手。

夸克AI眼镜S1搭载双旗舰晶片，采用双光机双目显示方案，亮度可达 4000 nits，即便在户外强光环境下，千问的交互资讯也能清晰显示，更好地应对导航、翻译等高频率的使用场景。

