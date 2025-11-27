珍惜生命｜湖南恋人结婚前一天 男方意外堕楼女方其后同地跳楼

湖南一男子本来准备11月25日结婚，没想到11月24日清晨被发现在准新娘家堕楼身亡，之后准新娘也跳楼轻生离世。据湖南双峰县联合调查处置组通报，警方已排除是刑事案件。

双方感情要好 警方排除刑事案件

当地警方称，青树坪镇发生的意外堕楼案。曾某某（男，25岁）于当日凌晨在青树坪镇一自建房意外堕楼身亡。事后，阳某（女，25岁）于同一地点自主跳楼身亡。公安机关查明，曾某某、阳某堕楼身亡，排除刑事案件。目前，相关善后处置工作正在有序进行中。

据奔流新闻此前报道，「本来11月25日是他们大喜的日子，没想到家人等到的竟是悲伤。」11月26日，湖南省邵东市的曾女士反映，其堂弟11月24日在新娘家身亡，家里人不知道之前发生了什么。曾女士介绍，堂弟今年25岁，五六年前和女友相识，两人一起经营早餐店，定于11月25日在邵东市结婚。

11月 25 日本是这对恋人的大喜日子。

11月23日晚，堂弟及女友和朋友聚餐喝酒后回到了双峰县青树坪镇的女方家里。24日上午，家人接到女方家人的电话，才知道堂弟出事了。

曾女士透露，24日凌晨2时，堂弟和女友回到女方家里，当时堂弟下车走路都非常平稳，没有醉酒情况。女方在7时40分左右被其母亲叫醒下楼，看见男友尸体，当即上楼来到4楼，从上面跳下，24日下午因伤势太重不幸身亡。

警方正调查处理。

通过警方查看到女方手机，堂弟曾在5时4分用微信拨打视频电话给女方，第一次拨打未接通，第二次拨打接通仅4秒。「这个时间怎么解释？中间发生了什么？明明睡在一起，为什么要打电话？」曾女士说，堂弟与女友感情非常好，家里的大人也非常赞同这门婚事。

「我们男方的家庭条件也好，有车有房，没有银行贷款，如果女方提经济方面的条件，我堂弟肯定会答应。 「曾女士说，她们实在想不通堂弟和女友为啥会跳楼，「警方给我们说是堂弟酒后上厕所走错门从窗户跳下，但我们不认可。」

11月26日下午，双峰县公安局青树坪派出所工作人员称案件正在调查处理中。

---

防止自杀求助热线：

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

利民会： 3512 2626

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk