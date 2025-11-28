Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

云南试验列车撞人事故11死2伤 国务院安委会挂牌督办

更新时间：09:25 2025-11-28 HKT
发布时间：09:25 2025-11-28 HKT

11月27日凌晨，一试验列车在正常通过昆明洛羊镇站内曲线处时，与进入线路的施工作业人员发生碰撞，造成11人死亡、2人受伤。国务院安委会决定对该事故查处挂牌督办（即列入重点督办案件）。此外，四川同日有火车与施工工人擦撞，造成2人死亡。两宗铁路事故均发生在凌晨。

昆明火车站27日通报：11月27日凌晨，检测地震设备的55537次试验列车在正常通过昆明洛羊镇站内曲线处时，与进入线路的施工作业人员发生碰撞，造成11人死亡、2人受伤。初步研判事故原疑为换轨时工作人员提前上道导致。事故中的2名伤者，其中一人伤情比较严重已经送去了ICU（深切治疗部），现在暂时不知道最新情况，另外一名伤者送医，经检查有胸椎的骨折和颌面部的骨折，暂没有颅内出血，病情暂时稳定，已经送往整形外科继续治疗。

昆明火车站通报。

事故发生后，铁路部门立即启动应急预案，与当地政府共同组织开展人员救治和应急救援工作。目前，该站运输秩序已恢复正常，事故详细原因正在调查中。

铁路部门对遇难人员表示沉痛哀悼，对遇难者和伤者家属表示深切慰问。后续，将依法规对相关责任人实施问责。

初步了解事故原因：昆明南工务段0:50~4:00在洛羊镇站上下行正线及两端岔区进行有计划的换轨施工，在未收到施工调度命令的情况下，工作人员提前上道导致。

此外，凌晨零时27分许，宝成铁路线四川德阳市辖区内也发生一宗列车与施工人员碰撞事故，现场2人死亡，无其他人员受伤，两名死者均为铁路段维护劳务派遣工人，具体事故原因正在调查中。

