中国观察：又增副局长 国宗局「复活」？

国务院任免国家工作人员。任命四川甘孜州州委书记沈阳为国家民族事务委员会副主任；任命甘肃省委统战部副部长、宗教局局长秦禾为国家宗教事务局副局长；任命公安部治安管理局局长仇保利为国家移民管理局副局长；任命中央办公厅法规局局长宋功德为国家保密局局长，等等。

相关新闻：原民委副主任段毅君 担任国家宗教局局长

国家宗教事务局副局长秦禾。 百度百科

上述任命当中，以秦禾进京最受关注。这是继今年9月，中央统战部十二局副局长王志刚升任国家宗教局副局长之后，国宗局再增添副局长。国宗局在2018年机构改革并入中央统战部之后，没有任命过副局长，这是7年来首次，大有「复活」之势。

国宗局原来也是个不小的衙门，但2008年和国务院侨办被中央统战部「吞并」。统战部辖下的九局、十局负责侨务业务，十一局、十二局负责宗教业务，国侨办和国宗局表面还保留，但名存实亡，只剩下「神主牌」，由中央统战部一名副部长兼任主任和局长。现任国家宗教局局长段毅君，曾经长期在四川藏区工作，上月刚刚履新。

侨务现在是中国侨联承办具体工作，侨办挂个名义管大政策。相较之下，宗教事务错综复杂，而且相当敏感，要管辖五大宗教（佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督教），更要推动宗教中国化，但在组织力量方面却相对弱化。

今年9月29日，中共中央政治局还就系统推进宗教中国化进行集体学习，显示对宗教工作的高度重视。最高领导人除了强调「激发宗教界主动作为、自我变革」、推动严格执法，还提出「加强宗教工作队伍建设」。

国宗局既然已并入统战部，短期之内要「复活」是不可能了，但增设两名副局长，显示要加强宗教方面的领导力量，相信也会增加编制。也有一种可能是，两名副局长兼任十一局、十二局的局长，以增强权威性。

纪晓华