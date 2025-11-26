中国渔船倾覆｜涉嫌腐败辽宁14人刑拘 揭官员「见死不救」

近日，辽宁省接连发生渔船倾覆事故。其中，11月10日，一艘渔船在南韩全罗北道群山市附近海域发生倾覆，2人被附近经过的货船救起，其余9人失踪。据报，营口市鱍鱼圈区海洋与渔业局局长徐放不仅不组织救援，反而要求船主「不要报警求救」，企图掩盖真相。

渔船未达标非法出海

据新华社消息，中国驻韩国大使馆11月11日发布通告，对于近期在韩国附近海域接连发生两宗中国渔船倾覆事故造成人员伤亡，深表痛心。通报称，11月9日和10日，两艘中国渔船先后在韩国附近海域倾覆。目前共有8人获救、2人死亡、12人失踪。

营口市鱍鱼圈区海洋与渔业局局长徐放。

这是11月9日在韩国全罗南道可居岛附近海域拍摄的中国渔船倾覆现场。 新华社

11月10日，韩国海警搜救失踪船员。 新华社

对于11月10日的渔船倾覆事故，已刑事立案7宗，对14人采取刑事强制措施，营口市纪委监委对3名涉案公职人员立案审查调查，目前案件还在进一步办理中。

经查，事故渔船船主兼船长郑某在应对船舶检验检查时，为使渔船达到出海标准，蓄意使用他人职务船员资质应付安全检查，而相关职务船员并未登船履职。郑某安排2名未按规定报备且无有效船员证书的人员替代出海作业，导致该渔船未达到标准，不具备合法出海作业资质。11月16日，营口市公安局对郑某采取刑事拘留强制措施。

报道还披露，营口市鱍鱼圈区海洋与渔业局党组书记、局长徐某，在辽营渔某船倾覆后，不仅不组织救援，反而安排工作人员迟某某与船主串通，要求其「不要报警求救」，企图掩盖真相。目前，徐某和迟某某因涉嫌违纪违法被立案审查调查。

徐放，出生于1968年8月，2023年11月起任该职。