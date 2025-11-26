柬埔寨电骗｜内地艺人仝卓表弟失踪逾10日 华使馆介入今日获救

内地男演员仝卓昨晚（25日）在微博上求助，称自己表弟李怡亨在本月13日前往广西南宁打工后失联，疑似被骗到国外电诈园区，请求网友们帮忙转发并提供建议，希望他能早日归家。26日下午，李怡亨拍片报平安，指已从园区获救。

据《新京报》26日下午报道，一段疑似李怡亨从柬埔寨园区获救的短片在网路流传。李怡亨的亲属向记者确认，网传视讯确为李怡亨本人。有消息称，在中国驻柬埔寨大使馆介入及多位热心人士协助下，李怡亨从班迭棉吉省一处园区成功获救，目前已脱离危险。

曾报平安但未谈及赎金

30岁的李怡亨原在上海从事保安工作，本月8日告知家人将会前往南宁一个展会执行临时工作，13日中午其手机关机失联。此前，李怡亨每天都会给家人报平安，其家人通过查询发现他的手机最后定位在柬埔寨班迭棉吉省区域。

15日，李怡亨家人接到他利用外国虚拟号打来的电话报平安，虽然旁人一直提醒他要钱，但他并未主动提及任何钱财要求。其母在社交媒体上表示，「失联后，他曾通过手机给家里传来过几段模糊的消息，声音非常虚弱。」在他失踪的十多天里，家人都无法联系上他，也无从得知他的真实状况。

今天（26日）凌晨，中国驻柬埔寨王国大使馆在社交媒体上证实已经接到通报，已经著手调查和处理，务求保护公民利益，并带上词条「仝卓表弟在柬埔寨失联」。

仝卓（Tong Zhuo），曾用名胡佳文、李佳文、李振华，曾用艺名童卓，1994年5月出生于山西省临汾市。 内地男歌手、影视演员。曾是「咸蛋家」平台网络主播，参演过电影《单身汪的假期》、《洪荒宫斗之杀手为妃》。2018年参加湖南卫视美声综艺节目《声入人心》，最终成为「年度首席成员」。2019年12月以流行美声组合声入人心男团成员身份出道，次年6月因高考舞弊事件而退出组合。