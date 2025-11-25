Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南老板被追薪翌日自杀 遗属反告旧伙记索赔逾20万

即时中国
更新时间：21:10 2025-11-25 HKT
发布时间：21:10 2025-11-25 HKT

湖南今年有企业老板被旧员工追讨2万多元人民币欠薪，翌日老板自杀身亡。死者家人反告旧员工，要对方承担两成责任赔偿20多万元。案件一审被驳回。

称重创人格尊严始寻死

红星新闻报道，死者李某与人合营一企业，被告况某2017年起在其公司任职，2020年起被拖欠2万多元工资。

况某今年3月向李某追薪，双方爆发争吵，李某翌日上吊身亡。

死者家，况某私闯民宅吵嚷追薪，令李某的人格尊严和社会评价造成了极大的贬损，况某的不当行为是致使李某亡故的主要原因，应当承担赔偿责任。请求判决被告对原告的损失承担20%责任，赔偿原告损失214422.8元。

湖南省永州市冷水滩区人民法院一审指，死者为具有完全行为能力的成年人，其上吊自杀导致窒息死亡是其自主行为导致的后果，与被告况某去追讨劳动报酬的行为无法律上的因果关系，李某上吊自杀导致死亡的后果应由其自己负担，一审驳回了李某家人的全部诉讼请求。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

 

 

