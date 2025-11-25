杭州机场惊现印度轮椅党 四肢健全被批扮残攞著数

印度轮椅党入侵内地？多名网民近日发帖，指在浙江杭州萧山机场，看到多名疑是印度旅客坐轮椅，享受快捷通关后却突然「弹起」，行动如常。事件引起广泛关注，批评印度扮伤残坐轮椅求方便的歪风，是滥用社会资源。机场客服指，涉事轮椅在安检区内，应是航空公司提供。

优先过关后即「弹」起

综合内媒及网上消息，自20日后，多名网民表示，在杭州萧山国际机场，半小时内看到多批印度人坐轮椅，但他们却被发现是健全人士。



网民发现同一印度女旅客在杭州机场扮伤残坐轮椅。微博

印度旅客常被质疑在机场滥用轮椅服务。微博

网民指，其中一名约20多岁的轮椅青年，获工作人员协助推行李和过安检，但在通过海关闸机后，便突然「弹」起身，还帮助旁边旅伴推一个28吋行李箱。

另一网民则声称，当时看到一名裹头的印度人，全过程由工作人员推著通过绿色通道，但当领回行李后，却可以自行站起，把轮椅推到旁边，自己拿著行李步出机场。

网上则流传两张照片，显示一名印度女旅客在登机前坐著轮椅，但进入机舱后却能自行走到所属座位。



事件引起网民批评，指印度旅客流行扮伤残以取得过关便利的风气很缺德，是在滥用社会专为伤残人士而设的资源。

@向阳视讯25日报道指，在向萧山国际机场查询，客服回应称，机场的轮椅都是在安检外使用的，网传图片中印度人所使用的轮椅是在安检内，轮椅并非机场提供，应该是航空公司自己的轮椅。

印度轮椅党早已成为国际话题，早前便有网民分别上传在印度机场飞美国的候机室，以及美国芝加哥机场的影片，显示大批印度旅客，不分老少男女坐轮椅，但被发现大多数也是健全人士，是为享受优先登机服务而扮残。