广州烤肉店生菜吃出「10cm活虫」 以为是蚯蚓AI辨识竟是......

即时中国
更新时间：17:00 2025-11-25 HKT
发布时间：17:00 2025-11-25 HKT

广东省广州市一间烤肉店近日爆出食安事件，引发民众高度关注。一名市民反映，自己与朋友于11月14日在海珠区江燕路万科里一烤肉店用餐时，朋友在食用生菜搭配烤肉时，竟在口中感到「异常触感」，随后一条约10cm长、深褐色的活虫从口中掉落，场面骇人。

口里有「诡异触感」

根据《广州日报》报道，于女士（化名）表示，当时看到蠕动的长虫，第一反应以为是蚯蚓，直到后来在网路上看到科普资讯，才得知该虫可能是吸血蚂蟥（水蛭）。她形容，当时端上桌的生菜明显结块，推测虫子可能已在菜叶间爬行多时，「我的生菜还有稍微烤过，但我朋友是直接生吃，虫就是从他嘴里掉出来的。」

相关新闻：人肉炮制？ 香肠烧卖吃出相连牙齿 网民惊吓：查查失踪人口

广州烤肉店生菜吃出「10cm活虫」。 微博
广州烤肉店生菜吃出「10cm活虫」。 微博
广州烤肉店生菜吃出「10cm活虫」。 微博
广州烤肉店生菜吃出「10cm活虫」。 微博

相关新闻：山姆超市｜枣泥核桃蛋糕吃出假牙？ 上海旗舰店爆食安危机

店家：生菜太新鲜

于女向媒体展示拍下的照片，并使用AI软件辨识，结果提示为「蚂蟥」。她说，事件发生后朋友出现恶心、焦虑、腹痛等不适症状，然而店家当时仅以「生菜太新鲜、只过了盐水」回应，让她难以接受。

对此，烤肉店负责人表示，事件目前已在相关部门介入下完成处理，店家与消费者也已达成和解，「消费者接受了我们的补偿方案，双方已沟通妥当。」至于活虫如何出现在生菜中，负责人则称自己不在现场，无法掌握具体原因。

