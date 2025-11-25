廉价首饰标榜「S925纯银」 镉超标达9000多倍恐致癌

内地近期掀起一波饰品安全疑虑，网上多款标榜「S925」、「纯银」、「999足银」的饰品，售价却相当便宜，没想到经检测竟发现重金属含量严重超标，其中镉的超标幅度最高竟达9000多倍。有医生警告，这些低价饰品外观美丽吸睛，背后却有重金属过敏风险，严重还会致癌。

引发「首饰性皮炎」

综合内媒报道，武汉一名女子日前佩戴网购不到200元（人民币，下同）的「明星同款、S925银项链」，脖颈竟反复出现红斑、水疱，最后被医生诊断为「首饰性皮炎」；女子原以为只是过敏，没想到竟是饰品重金属超标导致。有医生指出，夏季汗液呈弱酸性，会加速金属溶出；一旦镀层磨损、底层劣质金属直接接触皮肤，就可能引发强烈过敏反应。

廉价材料冒充银饰

然而这类案例并非个案，有多名测评微博主针对市售8款标示「S925」的耳钉检测后发现，有6款根本不是银，而是铜合金或其他廉价材料。其中一款镉含量更高于标准的1179倍，另一款的镍释放量则超标61倍；有部分网传样品的检测结果更惊人，镉含量超标幅度直接突破9000倍。

报道提及，镉被国际癌症研究机构列为一级致癌物，会在人体内累积10至30年，可造成肾脏损害、骨质问题并提高肺癌、肾癌风险；镍则属强烈致敏原，容易引起红肿、水疱，且反应会因重复接触而加剧；铅更会危害神经系统，对儿童智力发展影响尤其严重。

监管存盲区

有相关行业专家表示，廉价饰品之所以问题丛生，与低成本高获利有关，以锌合金、白铜甚至回收工业废料制成的假银饰成本仅需1至2元，即使售价 9.9元仍有可观利润。此外，镉、铅、镍等金属能增加饰品光泽与硬度，更让不肖业者趋之若鹜。

令人担忧的是，许多「S925」钢印可用廉价雷射机轻易伪造，无法作为真材实料的证明；甚至有小作坊只需小额付费就能买到「假检测报告」，根本无需送检，大幅增加市场乱象。

即使内地已有《饰品有害元素限量》国标，规定镉、镍、铅等含量上限，但饰品并未纳入3C强制性认证，仍存在监管盲区。相较之下，欧盟自2025年起已针对首饰发布59件召回通知，主要因重金属超标；但在大陆电商平台上，标注「钛钢」、「合金」等模糊材质的商品仍大肆贩售，不少商家更以「厂家存档」为由拒绝提供检测证明。

有专家提醒，美丽不能以健康作为代价，当廉价饰品以「低价」吸引消费者，背后往往是材质偷工减料、监管不足的风险。随著消费者意识提高、主管机关加强监管，市场亟需斩断「假钢印」、「假证书」的灰色链条。对一般民众而言，拒绝过低价格诱惑、挑选具有品质保证的饰品，才是保护自身健康最实际的方式。