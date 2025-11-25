四川醉汉打赌吞下打火机 30年后腹痛医生用「这东西」取出

四川省成都市一名男子因腹痛就医，接受胃镜检查时，医生竟在胃部深处发现一个发黑的长方体异物，竟是一个打火机，男子忆起这是30多年前喝醉跟人打赌吞下的，医生巧用安全套取出，打火机表面覆盖黑色腐物但结构完整。

取出打火机结构基本完整

综合内媒报道，四川成都一邓姓男子酒后与人打赌吞了一个打火机，30多年来，他的身体未出现明显不适，偶有腹痛，服药也能缓解。直到一个月前，他开始感到腹部持续胀痛，这才去医院做了胃镜检查。

医生指出，当内镜探头送入胃部后，在萤幕上看到一个形似打火机的黑色长方体，「异物表面非常光滑，异物钳怎么夹都滑开，完全没有著力点，只能先放弃。」

这名男子坦言，「大概是1991年或1992年，我跟朋友喝酒打赌，说他敢吞我也敢吞。结果一下就吞进去了。」邓男坦言，当时根本没当回事，「以为会自然排出，没想到一直在里面」。邓妻和邓男儿子获悉后，非常震惊，连医护人员也感到不可思议。

结果，医生团队通过胃镜将一个安全套送入胃腔，缓缓将整个打火机套入其中，最后通过异物钳将其缓慢拖拽出口腔，整个过程约20分钟。取出的打火机长约7厘米，外层覆盖黑色腐物。

医生强调，打火机含易燃气体，一旦泄漏或与胃酸反应，「可能造成穿孔或危及生命」。吞食硬币、纽扣电池、磁力珠等异物的事件时常发生，尤其多发于儿童。一旦发生，请及时就医。

