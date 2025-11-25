宇宙「宅急便」︱神舟二十二号应急升空成功 首送维修生活物资

据中国载人航天工程办公室消息，神舟二十二号飞船将于本港时间11月25日12时11分，在酒泉卫星发射中心实施发射。据新华社报道，神舟二十二号飞船与长征火箭成功分离并进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这是中国载人航天工程第一次应急发射任务。飞船装载了航天食品、航天药品、新鲜果蔬、针对神舟二十号飞船舷窗裂纹的处置装置，以及太空站所需的备品备件等。 ​​​

中国载人航天工程办公室周一（24日）公布，目长征二号F遥二十二运载火箭已完成推进剂加注，计划于明日在酒泉卫星发射中心发射神舟二十二号飞船。目前，神舟二十一号3名太空人乘组在轨工作正常、状态良好。

11月5日，神舟二十一号乘组顺利抵达中国太空站，与神舟二十号太空人完成交接，但原定返回地球的神舟二十号载人飞船突发意外，疑似遭到太空微小碎片撞击。为确保太空人的生命安全，为押后返程时间9天后，11月14日，神舟二十号3名太空人改搭神舟二十一号载人飞船重返地球，这是中国太空人首次通过「换乘」载人飞船的方式返回地球。神舟二十号飞船则继续留轨开展试验。

载人航天工程办公室早前称，神舟二十二号飞船将在无人状态下择机发射。办公室总体技术局高级工程师周亚强介绍，神舟二十二号飞船将满载货物上行，主要是太空人的食品和太空站的设施设备。