广州市监局抽验化妆品 知名品牌儿童洗头水菌超标48倍

广州市监局发布最新的化妆品抽检结果，显示2066批次受检样品中共有40批次不符合规定，其中儿童专用产品方面，内地知名品牌兔头妈妈一款儿童洗发水，被检出菌落总数超标48倍。

据「消费者报导」指，广州市监局近日发布2024年度广州市化妆品专项抽检结果的通告。此次抽检覆盖了从日常洗护到功效护理的9大品类，共计2066批次样品。

被抽检的样品中，有126批次化妆品为婴童、青少年用品，覆盖兔头妈妈、海龟爸爸、曼秀雷敦、松达、英氏、艾美适等品牌。

倍膳健有一款儿童润肤乳被验出菌超标820倍。消费者报导

其中，2批次样品因菌落总数超出标准限定值被广州市监局判定不符合规定，其余样品均抽检合格，合格率为98.4%。

不符合规定的样品分别是标称「BEISHANJIAN倍膳健儿童凡士林茶籽油倍润润肤乳（批次号BSJ-231127-8）」，以及标称「兔头妈妈儿童蚕丝润护洗发水（批次号EC039B）」的产品，菌落总数分别为国家规定限值（≤500 CFU/g）的820倍、48倍。

天猫超市上，倍膳健儿童凡士林茶籽油倍润润肤乳的售价为24.9元/瓶（600ml装），总销量超4万件。参数资讯显示，该款产品注册人/备案人为广州润姝生物科技有限公司，生产厂家同为广州润姝生物科技有限公司。

兔头妈妈儿童蚕丝润护洗发水在天猫超市和兔头妈妈官方旗舰店的售价均为49元/瓶（335ml），总销量分别超30万件、超10万件。

早前，有媒体报道，兔头妈妈官方客服回应称该批次抽检不合格样品为非按压泵洗发水产品，且该批次生产的产品全部未出库流入市场及消费者手中。

针对菌落总数超标的情况，《消费者报导》记者分别向兔头妈妈、倍膳健品牌所属企业发函询问，但截至发稿对方未作回应。