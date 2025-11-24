粤车南下︱首批1700个抽签结果公布 12月23日起可入市区

「粤车南下」备受民众关注，首轮的1700个名额抽签结果公布。12月23日起可以驶入香港市区，初期每日设100个名额，最多停留3天。

广东新闻联播报道，「粤车南下」首轮中签车主，可于12月9日9时起按指引办理相关手续，完成审批的车辆，12月23日零时起，可以按规定驶入香港市区。

「粤车南下」 12月23日起可驶入香港市区。小红书@丘游

「粤车南下」香港政策分为香港口岸停车场政策和粤车进入香港市区两项政策，第一批先开放4个城市（广州、珠海、江门、中山），半年后推广到全省其他地市。



11月1日9时起，香港机场管理局开始接受广东私家车车主预约香港机场停车泊位申请；

11月15日零时起，获准的广东私家车车主可以驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入香港口岸自动化停车场；

11月1日9时起至11月20日24时止，符合进入香港市区条件的广东私家车车主可以报名参加首批12月份受理名额（按每日受理100个、17个工作日计算，共1700个）的抽签；

11月23日10时抽签、12月9日9时接受中签者申请；

12月23日零时起，获准的广东私家车车主就可于成功预约后驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入香港市区。