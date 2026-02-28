两会2026何时举行？ 人大代表如何选出？ 一文睇清两会小知识及规范用词

全国两会（十四届全国人大四次会议和全国政协十四届四次会议）将于3月5日和3月4日在北京开幕，中国即将进入「两会时间」。「两会」每年吸引过千记者采访，许多人听过「两会」、「人大」等用词，但未必认识个中的小知识，而且内地官方媒体对涉及「两会」用词有一定规范，有不少常见的「两会」常用词很容易被用错，本文将为大家一一详细介绍。

两会是什么？

「两会」是指「全国人民代表大会」（人大）与「中国人民政治协商会议全国委员会」（政协）。全国人大是中华人民共和国最高国家权力机关，由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成，各少数民族都应当有适当名额的代表。每届全国人大为五年，每年举行一次全体会议。休会期间，由全国人大常委会代行权力。

「全国两会」是指全国人民代表大会（简称人大）和中国人民政治协商会议（简称政协）。

全国人大代表是官员吗？有多少人？有工资吗？

全国人大代表无行政级别，不是政府官员。第十四届全国人大代表共 2977人，任期由2023年开始。另外，全国人大代表没有工资。有固定工作的人大代表，参会期间由所在单位给予工资和其它待遇。没有固定工资收入的人大代表，由本级财政（所在人民代表大会市级、省级、国家）发放津贴。

全国人大代表如何产生？

依照选举法的规定，全国人大代表的产生，采用间接选举的方式，即由下一级人民代表大会选举上一级人大代表，并不受性别、民族、宗教信仰和政党背景等的限制，而选举产生的各项费用，均由国库开支。

全国人大代表有什么权力？

宪法赋予全国人大代表的权力，主要包括监督和修改宪法；制定国家各项基本法律；选举国家正副主席、军委主席并根据提名决定正副总理、国务委员、各部部长人选；选举最高法院院长及最高检察院检察长，审查和批准社会经济发展计划、国家预算及执行情况报告等。此外，全国大人代表有权在必要时组织关于特定问题的调查委员会，而调查期间，一切国家机关、社会团体和公民都有义务向它提供材料。

8大容易被用错的「两会」常用词：

1.「届」和「次」︰人大是「Ｘ届全国人大Ｘ次会议」。政协是「全国政协Ｘ届Ｘ次会议」。

2.「代表」和「委员」︰出席人大会议的是「代表」，即「人大代表」。出席政协会议的是「委员」，即「政协委员」。

3.「议案」和「提案」︰全国人大代表联署提出「议案」。全国政协委员提出的是「提案」。

4.「审议」和「讨论」︰全国人大代表「审议」政府工作报告。全国政协委员「讨论」政府工作报告。

5.「履行职责」和「参政议政」︰人大代表参会是「履行职责」。政协委员参会是「参政议政」。

6.「共商国是」不是「共商国事」︰「国是」指国家大计、方针政策等重大决策。「国事」指国家事务，较具体的事情。

7.「界别」不是「届别」︰政协委员因他们的职业背景等分「界别」。人大、政协分「届」，但没有「届别」。

8.「质询」和「询问」︰人大代表可以对同一级政府、法院及检察院的工作提出「质询」。人大代表在审议议案时，可以向同级政府、法院及检察院就有关议案内提出「询问」。

