两会2026．小百科︱全国政协委员有无工资？ 会徽细节大拆解

十四届全国人大四次会议和全国政协十四届四次会议，将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。其中与人大不同，中国人民政治协商会议（简称政协）作为爱国统一战线的组织，并不是国家的权力机关，全国政协委员并非由选举产生，主要经全国委员会常务委员会协商推荐邀请，并最后公布名单。以下为全国政协各种小知识：



全国政协主要成员包括中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族代表、港澳台同胞和归国侨胞以及特别邀请人士等。



简单来说，根据中国宪法赋予的权利不同，人大代表享有立法、任免、监督和重大事项决定权，是中国政治、经济、社会发展的权力核心。而政协作为中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的一项基本政治制度、参与国家事务在决策前的协商，在执行中的监督工作。

Q：政协委员主要的职能是什么？

A：全国政协委员主要的职能可以概括为：政治协商、民主监督和参政议政。可以对各项事业和群众生活的重要问题进行调查研究，通过议案、提案和其他形式向国家有关机关和组织提出建议和批评。

Q：全国政协委员什么级别待遇？

A：全国政协委员和全国人大代表一样，不是政府官员，无级别和待遇。

Q：全国政协委员有工资拿吗？

A：没有。人大代表和政协委员都不是专职的，有自己本身的职业，所以不拿工资。无固定收入的人大代表会议期间有补贴。

政协会徽1949年已开始使用

政协会徽亦有特殊意思。政协会徽的整个图案，以一颗红色五角星、四面飘扬的红旗和白色地球衬托的红色中国地图为中心，光芒四射的蔚蓝色天幕作背景，周围是红色缎带连接起来的瓦蓝色齿轮和金黄色麦穗。

这个会徽是1949年7月由新政协筹备会制定、通过的，象征著全国各族人民的大团结。有关的官方解释称，政协会徽体现了「无产阶级领导的、以工农联盟为基础的各民主阶级大团结」的精神。



这个会徽是由张仃和周令钊设计的。设计者对图案的原说明是：一、红是表示无产阶级领导；二、齿轮、麦穗表示工农联盟为基础；三、四面红旗表示四个阶级（即当时的四大阶级：工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级）的大联合；四、地图表示新中国，背景光芒四射。此外，红星下面的「1949」四个阿拉伯数字，表示中国人民政治协商会议诞生的年号；缎带上的「中国人民政治协商会议」10个金色仿宋字，标明了政协的全称。

这个设计图案在1949年9月21日开幕的中国人民政治协商会议第一届全体会议上正式使用。

中共十一届三中全会以来，中国的「阶级关系」已经发生了根本的变化，但政协会徽所体现仍是「大团结」及「爱国统一战线」精神。