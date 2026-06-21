廖事如神│「超和平」主宰大局

香港赛事稍事休息后，周日重新开始。近日天气持续不稳，酷热而时有雷雨，另质新马较多亦导致赛果常受影响。今日上演两场三级赛，亦是本季最后的级际赛，不少赛驹力求于季尾「食尾糊」，且看能否适时反弹。

第三场四班千二米，只得三驹上仗入三甲。初出马「祥胜鹰驹」试闸及晨课表现不俗，有望一出即胜。此驹一月抵埗并快速投入操练，短短于四月至六月间，在沙田及从化两地合共试五课大闸，最近于从化试闸中表现理想，于潘顿胯下首名过终点。「祥胜鹰驹」血统偏早熟，操练及外形上亦展现出来，趁对手水准平平，随时一鸣惊人。「包装明将」季内一出即胜后未有承接，数度于阵上接近而威胁不大，今仗配袁幸尧减磅，以其能力于四班再争一位不难。「博爱先锋」重返赢马评分后，上仗于谷草赛事重返胜门，以往惯常有连贯表现，跑起状态要提防。「源好运」今仗喜获一档配合轻磅，势必把握机会。

第四场同是四班千二米，有近绩赛驹更少。「超和平」季内一出即胜，相信能力不俗，536场次中以快时间放到，蹄下败将包括后来征服三班的「樱花酒杯」，上仗加磅后遇上不利步速及走不利路段，败因甚多，今场虽再负重磅，但有望于前方主宰步速，机会不俗。「铝神」季初取得胜仗，后来却表现平平，转仓至廖厩后觅得突破，上仗击败四班强手「伶俐骉驹」，在此组纯跑班底已可接近。「热气球」季初上阵一场后休息至今，通过兽医检验后近两个月方再上阵，惟相信质素不俗，今仗因休息一段时间而体力上优，可望跑出水准展现实力。

廖浩贤精选

第三场 5 祥胜鹰驹 1 包装明将

2 博爱先锋 13 源好运

第四场 2 超和平 3 铝神

7 热气球 13 勤德皆备