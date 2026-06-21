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亨利拆局│练马师王吼巫伟杰

名家专栏
更新时间：02:00 2026-06-21 HKT
发布时间：02:00 2026-06-21 HKT

上期吕健威夺52分封王，头马增添三场，虽与榜首方嘉柏相距仍远，但剩余八日尚有机会翻盘，估计今次续有攻势，惟整体兵力未算强盛，如欲封王需要运气配合。论牌面，蔡约翰出马八匹并非最多，但下半场几驹都有星味，大有资格问鼎练马师王，独嫌赔率偏热，是否值博见仁见智。

回说今期重心，我属意冷敲巫伟杰，贪佢逾半马匹曾在近两仗上名，状态有保证；此外，今期多个大仓都阵容相若，形势趋向平均，估计练马师王分数未必高收，二线马房当有机会出冷。

重点争分马方面，「加州热浪」今季在三班多次冲近，实力不用怀疑，初降四班遇次一皮对手，赢马非常合理。「博爱先锋」上仗抄三叠转弯也冲上赢马，沙田长直路照计更合发挥。「超和平」前仗赢马水准够高，上仗走样无疑失望，但可归咎放得太快，不宜太早批死。「非凡豪杰」上仗蚀四叠转弯都近，反映状态复苏，可惜今次排十一档，早段揾到遮挡就有机。

目标：巫伟杰

赔率：14

全日恶马 第六场：加州热浪

练马师王最佳投注时机：第三场前
 

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