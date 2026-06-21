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波仔至醒灵活玩│「勇者为皇」现真身

名家专栏
更新时间：02:00 2026-06-21 HKT
发布时间：02:00 2026-06-21 HKT

球迷们引颈以待的世界杯已开打一星期，但现时一场足球赛事连埋伤停补时，动辄近两句钟，要睇晒一场波的时间成本都相当高。不过既是四年一度盛事，加上笔者上周的体验店活动就是跟大家一齐睇直播，所以都要备课一下。

发现巴拉圭队虽然首战大败给美国队，但过程似乎有点耐人寻味，免跟杀气腾腾的主办国硬撼，所以暂备忘作「假败」赛绩，再私讯足球专家马高，他也认为巴拉圭无理由咁水皮；因此，加强了笔者在活动中跟现场朋友说下一场跟进巴拉圭的信心。结果执笔之时，巴拉圭击败土耳其赢波取得三分，保持晋身下一圈的机会。

说回赛马，我们不时都要找出阵上属「假败」赛绩的赛驹跟进，而且更不时换来好赔率。今日第十场，「勇者为皇」初出缔三班时间轻松赢马，其后国际赛日走内栏严重不利地才落败；翌仗迅速轻取「幸运奇兵」补中。

最近复出两仗，「勇者为皇」表现看似一无是处，但不是蚀跑道偏差就是成为快步速受害者；今仗排一档，可再守好位跑之余，预计步速只属正常，形势转好下值得跟进。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 Q 13 胆拖 1 2 5
第五场 Q 4 7 10 12 复式
第十场 Q 5 胆拖 1 11 13
混合过关三串七 共111注

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