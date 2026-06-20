卡尔心水│「恋爱狂」态起继续追
更新时间：15:00 2026-06-20 HKT
发布时间：15:00 2026-06-20 HKT
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端午佳节，卡尔参与龙舟比赛。每逢比赛，卡尔定必全力以赴。练习多时之下，发觉每一次练习都有得着。平时写马写得多，「仗比仗进步」、「状态到位」等句子经常喺文章出现，发现亲身体验更宝贵，状态上落是有周期的，可用自身扒龙舟经验去刨马。
同样地，「恋爱狂」经过一轮减分旅程，喺四班理论上占有优势。就以前仗冲入一席第四为例，睇到佢状态渐到位，但跟季初相比，评分仍稍高一点；上仗状态虽不错，但仍然未及胜时。今次卡尔睇晨操，发现佢状态更锐，决定继续追，呢匹叶厩马预料仍有赔率，季尾爆舖劲！
第三场：5祥胜鹰驹、1包装明将、10快乐共济
第四场：9恋爱狂、3铝神、2超和平
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