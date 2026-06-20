Ian心水│「表之银河」后上杀晒

田泰安前季取得八十六场头马，上季大幅倒退至四十四场，今季则暂只赢四十一场，整体演出未算突出。幸好近期手风尚可，近十个赛日添七场头马，今期策九驹出战，值得留意。

第六场「加州热浪」昔日在澳洲五战得两冠两季，表现不俗。牠去年七月在港首次上阵，最终跟跑而回，未有任何走势；但今季首三战有进步，直至第四仗仅以短头位不敌「超劲赤兔」，并能击败「做好自己」而得亚军，表现出色。三月时牠跑田草千四米，仅负于「时时欢声」及表现准绳的「绿野飞驰」而得季军，可见现居四班有班利。今仗排一档并续配田泰安，有力打开在港胜门。对手方面，「越骏联欢」在港两战表现均可，母系具有长力，今仗增程跑千四米应合适，可作配脚。此外，「天福」今季曾在三班跑近，今仗续用近期手风转顺的布浩荣，可望构成更大威胁。

第七场「表之银河」今仗转仓初出，本身季内曾胜二级赛马会一哩锦标，其后在多场一级赛亦演出接近，可惜始终与头马无缘。尽管今仗要负顶磅，但胜在级数够高，若早段没有落后太远，可凭凌厉后劲将对手一网打尽。对手方面，「精算暴雪」表现极准绳，今季虽仍未胜，却能在多项一级赛中上名，早已成为香港一线短途赛驹；然而今仗负磅不轻，加上季内跑千四米的表现仅属一般，看来一位已足。此外，「小鸟天堂」于冠军一哩赛跑获第十名后终于复出，本身是应届香港经典一哩赛盟主，最近试闸走势仍劲，有力加入战团。冷门可留意上届精英杯冠军「合伙奔驰」。

第六场：1加州热浪、6越骏联欢、2天福

第七场：1表之银河、2精算暴雪、4合伙奔驰