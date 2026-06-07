亨利拆局│练马师王吼姚本辉

练马师成绩榜头三位的方嘉柏、沈集成和廖康铭连日发功，刚周三方仔起孖，成哥获1W3P封王，廖康铭也得1W2P，其实大家都连场出击，关键只是谁人运气好一点，能够胜得头马而已。今期三人都有恶马列阵，不过廖康铭只出两驹，封王机会接近零；至于方、沈都有足够子弹，其中以方仔较具封王资格，且看能否继上周日之后，今次田战又得米？

其余马房，吕、希、蔡、东、姚出马皆七驹或以上，值得优先考虑，而罗富全得六驹参战，不过好几驹都有坐位望赢资格，也有权异军突起。最终我拣支持姚本辉，因为佢除了「盈妮威枫」属不明物体，其余马匹都近况良好，希望能够以量多取胜。

重点争分马方面，「扶摇势劲」马如其名，今季扶摇直上，势头强劲，上仗初上二班兼初跑谷草，仅屈居摆前顺走的「维港智能」得亚军，进度理想，回师田草更有把握。「超加加」上仗造快步速抢放仍入Q，看来已复苏，召来金诚刚操刀，心意向好。

目标：姚本辉

赔率：3.25

全日恶马 第十场：扶摇势劲

练马师王最佳投注时机：第二场前