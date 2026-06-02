卡尔心水│「穿甲金鹰」增程有计

近日行过商场，见到一班细路围住爆旋陀螺对战，原本以为呢股热潮早已成为集体回忆，估唔到多年后又再次兴起。卡尔好奇，去儿时回忆玩具反斗城查询，热门款式都被扫得七七八八，据闻仲有炒价！有趣嘅系，当年的玩家如今不少已经成家立室，而今天陪小朋友买陀螺的家长，很多其实正是当年嘅「细路」。

潮流总是不断轮回，几十年前流行喇叭裤，早十年则流行Fit身牛仔裤，呢排喇叭裤潮流又好似返番嚟！

几十年前跑马，同依家其实分别唔大，卡尔作为Gen Y，知道以往负磅同依家有别，但论马房搏杀手法，同行家讨论过其实大同小异。

第八场「穿甲金鹰」赢马升班后，潘顿造唔到磅益咗田泰安；计血统，只马跑千八勉强可扳到，现阶段胜在状态当锐，无理由批死；「春风万里」马仔细细负轻磅配雷神，今个黑夜方仔有手恶马；「奔放」升班好多人唔信，但卡尔信，适宜拖脚。

第三场：4骄阳雄心、1竞骏非凡、5金发盛世

第八场：9穿甲金鹰、10春风万里、11奔放