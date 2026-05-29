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甜甜小记│潘顿即将踏入新里程碑

名家专栏
更新时间：14:49 2026-05-29 HKT
发布时间：14:49 2026-05-29 HKT

本周日沙田赛事，焦点必然落在潘顿身上，这位八届冠军骑师尚差一场头马就达成在港2,000场胜仗的壮举，估计周日他的太太Nicole和一对仔女Roxy和Cash都会入马场，见证潘顿即将踏入新里程碑的历史时刻。潘顿是香港赛马史上胜场最多的骑师，也是唯一一位赢尽香港全部一级赛的骑师。他在澳洲出生，转战香港发展，早前他出席「唯美主义」马主郑加文在中环大馆的艺术赛马展览开幕仪式时，向小记及到场采访的行家详细介绍他和郑加文合作设计的艺术椅理念。潘顿说：「这张《The ZP Chair 潘顿・磨鞍》椅子全球只得三张，一张由郑加文拥有、一张供慈善拍卖；一张则放在我的家中。」

这张「潘顿椅」看来有一定重量，当潘顿被问到如果未来离港返澳，怎样搬这张椅子时，潘顿笑笑口说：「或许我留在香港呢！」

小记曾经邀请潘顿和其太太Nicole接受本报的《名人杂志版》访问，潘顿对小记坦言，他来港多年，原籍澳洲的他，早已视香港为第二个家。潘顿说：「其实我觉得香港更似我的家，因为这裹成就了我绝大部分的事业。来港之初，我并不出名，但即使如此，当时香港人已经对我很友善，给予我温暖的感觉。香港有许多优点，很吸引我留下来。」

潘顿又曾对小记表示，当初来港支持很少，一度想过放弃，返回澳洲发展，但幸好经过太太Nicole的鼓励，才决定留港。正正因为当时潘顿这个重要决定，写下他一步一步在香港登上事业巅峰。

《The ZP Chair 潘顿・磨鞍》
《The ZP Chair 潘顿・磨鞍》

陈嘉甜

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